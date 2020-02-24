Рівень водосховища, яке забезпечує Житомир водою, упав на два метри

Рівень Денишівського водосховища, яке постачає у Житомир воду, впав на 2 метри через відсутність опадів.

Про це інформує комунальне підприємство «Житомирводоканал» у Facebook.

«На сьогодні мусимо констатувати, що рівень води у Денишівському водосховищі упав на 2 метри. Якщо зазвичай у водосховищі 13 млн куб м води, то цьогоріч – 10 млн куб. м. Цього запасу вистачить місту на 5 місяців», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підприємство щопонеділка відбирає проби води у водосховищах. Під час таких рейдів досліджують не лише якість води, а й спостерігають за її кількістю.

Житомир водою забезпечують два водосховища – «Дениші» та «Відсічне». Якщо у «Відсічному» зменшується запас води, то її туди переливають із Денишівського водосховища.

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На водоканалі уточнили, що наразі місто в середньому споживає до 60 тис. кубометрів води на добу.