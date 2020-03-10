У Чернівцях госпіталізували ще одного пацієнта з підозрою на коронавірус
Укрінформ
У Чернівцях з ознаками інфекційного захворювання госпіталізували ще одного чоловіка, який нещодавно повернувся з-за кордону. Його перевірять на коронавірус.
Про це у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.
"Чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок COVID-19, госпіталізували сьогодні, 10 березня, у Чернівцях. Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, із підозрою на коронавірус у лікарні наразі перебуває троє осіб.
Як повідомляв Укрінформ, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення.