У Житомирі в жінки, госпіталізованої з підозрою на коронавірус, діагностували грип

У Житомирі в жінки, яку госпіталізували з підозрою на коронавірус, лікарі діагностували грип типу А (H1N1).

Про це повідомляє пресслужба Житомирської ОДА.

«У випадку з підозрою на коронавірус у жительки області медики спрацювали фахово та оперативно, відпрацювали усі необхідні заходи. На щастя, лабораторно захворювання не підтвердили», - розповіла заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко.

Зокрема, лабораторні дослідження показали, що жінка хворіє на грип типу А (H1N1).

За словами Остапченко, на Житомирщині упродовж місяця будуть обмежені всі масові заходи. На реалізацію заходів із протидії загрозі поширення коронавірусу з резервного фонду обласного бюджету виділили 1 млн 793,6 тис. грн.

Як повідомляв Укрінформ, у медзакладах Житомирщини є 240 місць для розміщення хворих із підозрою на коронавірус.

Перший в Україні і єдиний випадок захворювання на коронавірус діагностували у жителя Чернівців, який повернувся з подорожі Італією.

Станом на 10 березня, за даними Центру системних досліджень Університету Джона Гопкінса, кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 114 536 осіб. З початку спалаху епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 026 людей. Померли від недуги 4 026 пацієнтів.