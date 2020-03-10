У кожному регіоні визначили по дві госпітальні бази, які прийматимуть хворих на коронавірус

У кожному регіоні України визначено як мінімум дві госпітальні бази, які першими прийматимуть хворих на коронавірус.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу

"В кожному регіоні визначено як мінімум дві госпітальні бази, і для дітей, і для дорослих, які першими будуть приймати хворих на коронавірусну інфекцію. В подальшому, в разі масового надходження хворих на коронавірусну інфекцію, відбувається перепрофілювання інших закладів. І ці схеми перепрофілювання розроблені, кожна область і місто має такі схеми. І в подальшому людей, які потребуватимуть госпіталізації будуть розміщувати в закладах охорони здоров’я", - сказав він.

Ляшко зазначив, що в той же час, як показує статистика інших країн, близько 80 % людей, навіть ті, які захворіли на коронавірус, будуть вдома, і медична допомога їм надаватиметься дистанційно. За його словами, у разі масового надходження хворих на коронавірус, головним завданням буде забезпечення стабільної роботи системи охорони здоров'я.

"Окрім коронавірусних інфекцій будуть існувати інші інфекційні хвороби, і продовжують існувати", - додав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, за даними сервісу з відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень Університету Джона Гопкінса, кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 114 448 осіб.

Від початку спалаху епідемії коронавірусу Covid-2019 у світі вже одужали 64 156 осіб. Померли від недуги 4 026 пацієнтів.

У Китаї загальна кількість хворих становить 80 754 особи, 3136 осіб померли.

За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом.