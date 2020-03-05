Зеленський приїхав у Нові Санжари

Президент Володимир Зеленський прибув у Нові Санжари, де завершилася обсервація евакуйованих з Китаю українців та громадян інших держав.

Глава держави приїхав до медичного центру Національної гвардії після того, як евакуйовані та ексміністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька покинули стіни медзакладу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Очікується брифінг Президента та керівництва МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 березня, за результатами лабораторних досліджень, у жодного громадянина, який перебуває в обсервації в санаторії Нові Санжари, не виявлено ані випадків захворювання на Covid-19, ані підозр на нього.

45 українців та 27 іноземних громадян з Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Ізраїлю, Чорногорії, Панами були доставлені до України 20 лютого літаком авіакомпанії Sky Up з міста Ухань провінції Хубей Китайської Народної Республіки. Їх розмістили в обсервації у медичному центрі Нацгвардії в селищі Нові Санжари Полтавської області на двотижневий карантин. Загалом на обсервації перебувало 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.

20 лютого до громадян в обсервації на двотижневий карантин приєдналася тодішній міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95425 випадків зараження на коронавірус, померло вже 3286, одужали - 53299 осіб.

В Україні 3 березня зафіксовано один випадок Covid-19, у м.Чернівцях.