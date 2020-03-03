У Харкові спростували чутки про китайського студента з коронавірусом

У Харківській ОДА категорично спростовують чутки у соціальних мережах про нібито виявлений коронавірус у китайського студента з Національного аерокосмічного університету ім. Жуковського.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в Харківській облдержадміністрації.

«Інформація про виявлення хворого на коронавірус студента, його госпіталізацію та карантин для всіх, хто з ним контактував, є фейком», - зазначили у пресслужбі ОДА з посиланням на департамент охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом COVID-19 - у Чернівцях.

За останніми даними, у світі підтверджено 90 тис. 937 випадків зараження коронавірусом, 3117 осіб померли. Водночас 48 тис. 17 пацієнтів одужали після захворювання.