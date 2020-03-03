Із зараженим коронавірусом чернівчанином контактували до 10 людей — Ляшко

Медико-санітарне спостереження встановлено за близько десятьма людьми, які контактували з українцем із захворванням на коронавірус, його дружина перебуває в самоізоляції.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю виданню “РБК-Україна”.

“Цей процес чітко контролюється епідеміологами. Усіх інших контактних осіб визначено. Загалом, це до десяти людей. За ними встановлено медико-санітарне спостереження. Найближчий контакт – дружина, яка була разом з хворим. Вона знаходиться на самоізоляції у домашніх умовах”, - відповів він на запитання щодо даних про людей, які контактували з пацієнтом з коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19 - у Чернівцях.

У Чернівецькій облдержадміністрації інформували, що чоловік із 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, у мандрівці та під час повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель та лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.

Кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить понад 90 тисяч осіб. Від недуги померли 3117 осіб.