У Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка, який повернувся з Італії

У Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні госпіталізували ще одного чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії. У нього клінічні ознаки грипу, медики перевірять його на наявність вірусів.

Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомляє Чернівецька облдержадміністрація.

"В інфекційне відділення обласної лікарні із клінічними ознаками грипу госпіталізовано чернівчанина. Він із 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, у мандрівці та під час повернення додому 26 лютого почувався добре. На підвищену температуру та першіння у горлі чоловік скаржиться відучора. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. Розпочато вірусологічне обстеження пацієнта", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Чернівцях в обласну клінічну лікарню госпіталізували двох пацієнтів із пневмонією, які повернулися з Італії та могли контактувати з хворими на коронавірус. За результатами перевірки у госпіталізованих мешканців Чернівецької області інфекції не виявили.