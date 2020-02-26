На Вінниччині підготували 89 боксованих палат для потенційних інфікованих коронавірусом
Про це на брифінгу сказала заступник директора департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА Надія Марусяк, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Відповідно до всіх директивних документів, які йдуть із МОЗ і департаментом охорони здоров’я опрацьовуються, на сьогодні визначені госпітальні бази інфекційних відділень, де зможуть лікуватися такі хворі, якщо вони будуть, - йдеться про 89 боксованих палат», - розповіла Марусяк.
За її словами, для прийому таких хворих створені інфекційні бригади, які повністю готові забезпечити лікування і спостереження за пацієнтами.
«У Вінниці, зокрема, – це і міська лікарня №1, і обласна дитяча інфекційна лікарня, де також є відповідна база, створені відділення інтенсивної терапії, тобто, палати інтенсивної терапії, які мають все необхідне обладнання для надання такої допомоги. Вони забезпечені апаратами штучної вентиляції легень, кисневими концентраторами, інфузоматами, пульсоксиметрами. Є необхідний набір медикаментів як для антивірусної, так і антибактеріальної терапії. Там є деззасоби, а також комплекти індивідуального захисту пацієнтів», - повідомила Марусяк.
За її словами, наразі Вінницька область готова до прийому та лікування таких хворих. Усі лікарі «першого контакту», які можуть бути дотичні до ситуації з поширенням корона вірусу в Україні, пройшли відповідні навчання, для них прописний алгоритм дій і вони всі з ним ознайомлені.
Що ж стосується систем діагностики коронавірусу, то наразі їх в Україні усього тисяча, і в регіони їх не передавали.
«Якщо в області з’являтимуться хворі з підозрою на коронавірус, у них забиратиметься матеріал і централізовано відправлятиметься у Київ», - повідомила посадовець.
Також від сьогодні вводяться заходи з огляду громадян, які прибувають з регіонів поширення інфекції, на кордоні з Молдовою. Прикордонники здійснюватимуть огляд прибулих та вимірюватимуть температуру безконтактними термометрами. У разі виявлення людей з ознаками респіраторного захворювання вони викликатимуть спеціально підготовлені бригади екстреної медичної допомоги.
Як повідомляв Укрінформ з посиланням на МОЗ, 25 лютого Бюро ВООЗ в Україні передало 30 наборів реагентів для тестування на COVID-19 до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України. Набори містять приблизно 3000 реакцій, чого вистачить для дослідження на захворювання понад 950 людей методом полімеразної ланцюгової реакції.
Фото: vinnitsa.info