На Вінниччині підготували 89 боксованих палат для потенційних інфікованих коронавірусом

На Вінниччині госпітальна база для лікування можливих пацієнтів, інфікованих коронавірусом, становить 89 палат, розташованих в інфекційних відділеннях лікарень області.

Про це на брифінгу сказала заступник директора департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА Надія Марусяк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відповідно до всіх директивних документів, які йдуть із МОЗ і департаментом охорони здоров’я опрацьовуються, на сьогодні визначені госпітальні бази інфекційних відділень, де зможуть лікуватися такі хворі, якщо вони будуть, - йдеться про 89 боксованих палат», - розповіла Марусяк.

За її словами, для прийому таких хворих створені інфекційні бригади, які повністю готові забезпечити лікування і спостереження за пацієнтами.

«У Вінниці, зокрема, – це і міська лікарня №1, і обласна дитяча інфекційна лікарня, де також є відповідна база, створені відділення інтенсивної терапії, тобто, палати інтенсивної терапії, які мають все необхідне обладнання для надання такої допомоги. Вони забезпечені апаратами штучної вентиляції легень, кисневими концентраторами, інфузоматами, пульсоксиметрами. Є необхідний набір медикаментів як для антивірусної, так і антибактеріальної терапії. Там є деззасоби, а також комплекти індивідуального захисту пацієнтів», - повідомила Марусяк.

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За її словами, наразі Вінницька область готова до прийому та лікування таких хворих. Усі лікарі «першого контакту», які можуть бути дотичні до ситуації з поширенням корона вірусу в Україні, пройшли відповідні навчання, для них прописний алгоритм дій і вони всі з ним ознайомлені.

Що ж стосується систем діагностики коронавірусу, то наразі їх в Україні усього тисяча, і в регіони їх не передавали.

«Якщо в області з’являтимуться хворі з підозрою на коронавірус, у них забиратиметься матеріал і централізовано відправлятиметься у Київ», - повідомила посадовець.

Також від сьогодні вводяться заходи з огляду громадян, які прибувають з регіонів поширення інфекції, на кордоні з Молдовою. Прикордонники здійснюватимуть огляд прибулих та вимірюватимуть температуру безконтактними термометрами. У разі виявлення людей з ознаками респіраторного захворювання вони викликатимуть спеціально підготовлені бригади екстреної медичної допомоги.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на МОЗ, 25 лютого Бюро ВООЗ в Україні передало 30 наборів реагентів для тестування на COVID-19 до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України. Набори містять приблизно 3000 реакцій, чого вистачить для дослідження на захворювання понад 950 людей методом полімеразної ланцюгової реакції.

Фото: vinnitsa.info