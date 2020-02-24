Україна отримала від ВООЗ набори реагентів для тестування на коронавірус

Україна отримала від ВООЗ набори реагентів для тестування на коронавірус

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Укрінформ
Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні 30 наборів реагентів для тестування на COVID-19.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України у Facebook.

"ВООЗ передала 30 наборів реагентів для тестування на COVID-19 до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що набори містять приблизно 3000 реакцій, чого вистачить для дослідження на захворювання більше 950 людей.

У Центрі громадського здоров'я нагадали, що тест-система - це комплект реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції з метою визначення нового коронавірусу. Комплект складається з набору реагентів, кожен з яких міститься в окремій ємності визначеного об’єму. 

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Із 2019 року ВООЗ надає підтримку Україні з покращення підготовки до надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я. Ця підтримка зі сторони ВООЗ здійснюється з метою підвищення спроможностей України підготуватися до появи можливих випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19.

У всьому європейському регіоні посилено заходи з тестування: ВООЗ запровадила механізм передачі клінічних зразків пацієнтів (тих, які відповідають епідеміологічному визначенню підозри на інфікування COVID-19) до міжнародних референс-лабораторій. Наразі в європейському регіоні працює 6 міжнародних лабораторій для виявлення та перевірки на новий коронавірус.

Фото: Центр громадського здоров'я України

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