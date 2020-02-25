Харківщина має біля 200 тест-систем для діагностики коронавірусу

Харківщина має близько 200 тест-систем, які дозволяють діагностувати коронавірус.

Про це в ефірі програми «Тема дня» на «Суспільному» сказав заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк.

«Ті системи, які ми придбали, дозволяють визначити, чи є це коронавірус. Є близько 200 тест-систем. Вони є в наявності, їх достатньо. При потребі ми будемо мати протягом 12-ти годин ще ту кількість, яка буде нам необхідна», - сказав Черняк.

Загалом на підготовку інфекційних лікарень до можливого прийому пацієнтів із коронавірусом із обласного бюджету виділили 600 тисяч гривень.

«Ці гроші вже використані. На закупівлю тест-систем, медичних препаратів, засобів захисту – як то рукавички, маски різного типу та інше», - зазначив Черняк.

За даними МОЗ, в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

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З 20-ї години 24 лютого у всіх людей, хто приїжджає з країн, де зареєстровані випадки захворювання COVID-19, почали перевіряти рівень температури тіла.

Температурний скрінінг також проводиться для всіх пасажирів в основних аеропортах України та для подорожуючих через пункт пропуску «Тиса» на Закарпатті. Згодом такий самий режим працюватиме і на решті прикордонних пунктів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок вівторка, 25 лютого, загальне число зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом становить 80 147, а померлих від нього – 2 699.