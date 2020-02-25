На Закарпатті збирають термінову нараду через коронавірус в Італії

На Закарпатті у вівторок відбудеться засідання обласної тимчасової протиепідемічної комісії при ОДА, говоритимуть про заходи безпеки в області через можливе поширення коронавірусу з Італії.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в пресслужбі Закарпатської ОДА.

“25 лютого в Закарпатській ОДА під керівництвом в.о. голови адміністрації відбудеться засідання тимчасової протиепідемічної комісії при облдержадміністрації, що була створена згідно з розпорядженням Кабміну. Заплановано розглянути питання щодо готовності співробітників КПП на кордоні до виявлення осіб, у яких можна підозрювати COVID-2019. Також говоритимуть про налагодження співпраці між співробітниками контрольно-пропускних пунктів та медичними службами,” - повідомили в пресслужбі ОДА.

Як стало відомо кореспонденту Укрінформу з власних джерел, очікується, що на засіданні тимчасової протиепідемічної комісії буде присутній голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

В Закарпатській ОДА зазначили, що наразі в області затверджено алгоритм дій лікарів при зверненні особи, яка відповідає визначенню випадку COVID-2019. В області створено 5 медичних груп екстреного реагування на випадок виявлення осіб з симптомами гострої респіраторної хвороби на КПП кордону з ЄС. Обласну інфекційну лікарню визначено закладом, де надаватимуть допомогу хворим на коронавірус, а за потреби буде розгорнуто ізолятор для контактних осіб.

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Повідомляється також про те, що в області наразі є 13 спеціально обладнаних автомобілів швидкої допомоги, зокрема апаратами штучного дихання.

Ситуація в області знаходиться під контролем, паніки немає.

Як раніше повідомляв Укрінформ, від 8 ранку сьогодні, 25 лютого, на українському кордоні з ЄС ввели обов'язковий температурний скрінінг громадян, які заїжджають в країну з ЄС з метою запобігання поширенню коронавірусу з Італії. Більше 90% автоперевезень з Італії проходять через закарпатський кордон, в основному в межах КПП “Тиса”.