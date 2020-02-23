У "Нових Санжарах" іноземці знадобилася допомога гастроентеролога

"Вчора в обсервації в іноземної громадянки з’явився біль у животі. Після огляду медичними працівниками було встановлено попередній діагноз і проведено консультування зі спеціалізованим профільним обласним спеціалістом. В результаті - прийнято рішення про виклик карети швидкої допомоги для проведення додаткового обстеження, діагностики та визначення подальших шляхів лікування. Лікарі прибули із пересувним апаратом для проведення ультразвукової діагностики та зі спеціальними контейнерами для забору проб. Полтавські медики спрацювали оперативно. Зайшли, здійснили медичний огляд та вийшли із приміщення обсерватора із дотриманням всіх протиепідемічних норм. Встановлено, що це загострення хронічної гастроентерологічної хвороби евакуйованої", - написав він.

За словами заступника міністра, лікарі склали план лікування, призначили дієтичне меню та залишили на спостереження в обсервації. Зараз евакуйована почувається добре.

"Наголошую, що ніяких ознак гострих респіраторних захворювань немає. Решта евакуйованих пасажирів, члени екіпажу та супроводжуючі особи почуваються добре. Вони також не мають жодних ознак гострих респіраторних захворювань", - зазначив Ляшко, додавши, що сьогодні 4 доба обсервації.

Читайте також: Евакуйованим з Китаю передали книги та ігри

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в харківський аеропорт прибув літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх на автобусах перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебуватимуть на обсервації в медичному центрі Нацгвардії.

Фото: МОЗ