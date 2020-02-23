Скалецька у "Нових Санжарах" має такі самі умови, що й евакуйовані — журналіст
Про це повідомив у Facebook журналіст телеканалу "Україна" Олександр Махов, який супроводжував рятувальну операцію і також перебуває в обсервації.
"Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька на санбазі Нацгвардії разом з евакуйованими з Китаю в одній будівлі. Запевняю — умови такі самі, як і у всіх інших. Їсть те саме, що і ми всі", - написав він.
За словами Махова, глава МОЗ, перебуваючи у медцентрі, вже провела дистанційно заняття для студентів та селекторну нараду.
Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами привезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебуватимуть на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.
Мешканці селища Нові Санжари та довколишніх населених пунктів з ночі перекривали дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Між протестувальниками та поліцією сталися сутички.
Нові Санжари у той день відвідали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його перший заступник Сергій Яровий, голова Національної поліції Ігор Клименко, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка вирішила провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими.
Загалом на обсервації перебуває 94 людини — включно з екіпажем та супроводжувальними особами.