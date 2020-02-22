Евакуйованим з Китаю передали книги та ігри

Релігійні діячі передали книги, зокрема Біблію, та настільні ігри евакуйованим із Китаю громадянам, які перебувають на обсервації у медцентрі "Нові Санжари".

Про це повідомляє Полтавська облдержадміністрація.

“У Новосанжарській райдержадміністрації лідери релігійних об’єднань Полтавщини різних конфесій, священники Православної церкви України з Києва обговорили ситуацію в Нових Санжарах. Релігійні діячі зібрали книги, продукти, настільні ігри для людей, які перебувають в обсервації. Продукти залишили у представників Червоного Хреста у Нових Санжарах. Інші речі передали людям у санаторій”, - йдеться у повідомленні.

Під час обговорення зазначалося, що потрібно й надалі налагоджувати комунікацію між владою і суспільством, аби не виникало нерозуміння. Служителі церкви висловлювали готовність бути комунікаторами й допомагати владі у цьому питанні.

А місцеві священники говорили, що насправді жителі селища не були агресивно налаштовані, а різко відреагували, бо їх заскочили зненацька.

Після завершення обговорення із церковними діячами зустрівся голова облдержадміністрації Олег Синєгубов.

Частина священників, які приїхали, залишаться у селищі, вони спілкуватимуться з громадськістю та підтримуватимуть людей, які перебувають у медцентрі «Нові Санжари».

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами превезели в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебуватимуть на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Мешканці селища Нові Санжари і довколишніх населених пунктів з ночі перекривали дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Між протестувальниками і поліцією сталися сутички.

Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.