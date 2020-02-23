Харків’яни планують сьогодні здійснити автопробіг до Нових Санжарів
Про це розповів кореспондентові Укрінформу організатор акції, волонтер Андрій Шейнін.
"Збираємося на автопробіг Харків - Нові Санжари - Харків. Хочемо висловити свою підтримку українцям, що повернулися з Китаю. Плануємо розфарбувати автомобільний міст через річку Ворскла - той, де відбувалися сутички", - зазначив Шейнін.
Скільки буде учасників пробігу, наразі невідомо. "Відгук автомайданівців, волонтерів є, подивимося, скільки збереться людей. О 9:30 чекаємо усіх охочих біля 5-го під'їзду Держпрому та намету "Все для перемоги"", - сказав Шейнін.
Із собою він радить брати "гарний настрій, друзів, прапори України, смаколики та фарбу". Прапори будь-яких партій — під забороною.
Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами привезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебуватимуть на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.
Мешканці селища Нові Санжари та довколишніх населених пунктів з ночі перекривали дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Між протестувальниками та поліцією сталися сутички.
Загалом на обсервації перебуває 94 людини — включно з екіпажем та супроводжувальними особами.
Фото: kolo.news