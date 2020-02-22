Затриманого учасника протестів у Нових Санжарах суд відправив під нічний домашній арешт

Октябрьський райсуд міста Полтави обрав запобіжний захід для чоловіка, затриманого в Нових Санжарах під час сутичок і відправив його під нічний домашній арешт на два місяці.

Сторона обвинувачення просила під час відкритого судового засідання для чоловіка обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

“В обранні міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Сіренка В.М. відмовити. Застосувати щодо підозрюваного Сіренка В.М. запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний період доби з 22.00 год. до 7.00 год. строком на два місяці”, - оголосив резолюцію суддя.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами відправили в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебуватимуть на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Під час них постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний.

Поліція затримала 24 учасники заворушень. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, із затриманих 24 учасників заворушень відпустили всіх, окрім одного — місцевого мешканця Володимира Сіренка, який спрямував автомобіль на правоохоронців.

Правоохоронці розпочали 5 кримінальних справ - за ст. 293 (групове порушення громадського порядку), ст. 294 (масові заворушення), ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії), ст. 279 (блокування транспортних комунікацій), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).