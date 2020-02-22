Під час протестів у Нових Санжарах були “професійні” підбурювачі - Данілов

Під час протестів, які супроводжували прибуття до Нових Санжар Полтавської області евакуйованих з Уханя громадян у натовпі були “професійні” підбурювачі.

Про це сьогодні на брифінгу біля медцентру в Нових Санжарах сказав секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У тому, що тут відбувалося, брали участь люди, які до Санжар не мають ніякого відношення. Але це вже питання до наших правоохоронних органів. Ці люди є професійними, і коли така ситуація стається, вони підбурення роблять, а потім зникають. Але і СБУ, і МВС розуміють, про кого йде мова, вони відпрацюють цю ситуацію", - сказав Данілов.

За його словами, є професійні підбурювачі. "Тітушки, ми вже про них трохи призабули, зараз є нова теорія, що це "вірусологи" в спортивному одязі”, - додав він.

Секретар РНБО не захотів називати міста, з яких прибули провокатори, але на уточнююче запитання підтвердив, що вони підбурювали людей у натовпі.

Данілов також сказав, що ситуація у Нових Санжарах сьогодні цілком контрольована.

Як повідомляв Укрінформ, уранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників із правоохоронцями. Постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний.

Поліція затримала 24 учасників заворушень. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що шістьом із них готуються підозри.

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 21 лютого наголосив, що під час заворушень у Нових Санжарах телекамери зафіксували обличчя багатьох людей, які організували масовий безлад - за його словами, це "відомі світу "вірусологи" у спортивних костюмах", які раніше протестували проти ринку землі під виглядом аграріїв.

Фото: МВС