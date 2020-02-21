Усі затримані у Нових Санжарах є мешканцями Полтавщини - поліція

Усі особи, затримані під час протестів у Нових Санжарах, є жителями Полтавщини, більшість із них мешкають у Новосанжарському районі.

Про це повідомляє "Коло" із посиланням на речника ГУ Нацполіції в Полтавській області Юрія Сулаєва.

"Усі особи, яких затримували й доставляли до територіальних підрозділів поліції, є жителями Полтавщини. Частина з них - із прилеглих до Нових Санжарів сіл, тобто не із самого селища Нові Санжари. З інших областей серед доставлених не було", - зазначив Сулаєв.

При цьому, як зазначається, він не назвав точну кількість немісцевих протестувальників.

Як повідомлялося, після сутичок у Нових Санжарах правоохоронці затримали 24 особи. 23 з них уже відпустили - окрім чоловіка, який, керуючи автомобілем у нетверезому стані, намагався наїхати на співробітників Національної гвардії та Національної поліції.

"Одна людина досі затримана - за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України і, відповідно, буде притягуватися до відповідальності за 345 ст. Кримінального кодексу, це - погроза співробітнику правоохоронного органу", - повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.