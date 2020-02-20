Мешканці Нових Санжар блокують міст через Ворсклу

Мешканці Нових Санжар стоять перед мостом через Ворсклу, щоб не пропустити до санаторію транспорт із евакуйованими з Китаю українцями.

Про це повідомляє інтернет-видання Полтавщина.

"Приблизно 200 місцевих мешканців стоять перед мостом через Ворсклу, щоб не пропустити до санаторію транспорт із евакуйованими з Китаю українцями. Протестувальників з двох боків оточили підрозділі поліції, Нацгвардії та ТОР патрульної поліції. Одна із місцевих мешканок говорить, що пропустять транспорт, якщо Володимир Зеленський поселить поруч із санаторієм власних дітей", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією голови Новосанжарської райради Геннадія Супруна, влада залучила до розблокування доріг 3500 правоохоронців.

Зранку місцеві жителі перекрили під’їзди до райцентру, проте нацгвардійці змогли пробитися через заслін.

Наразі місцеві жителі чекають на автобуси, які мають прибути з аеропорту Харкова.

Блокування під'їзної дороги до Нових Санжар / Фото: Сергій Пустовіт, Укрінформ

За даними видання, медичний центр "Нові Санжари" Національної гвардії України, що знаходиться в житловому масиві селища, немає умови для перебування карантинного типу, адже нема ні ізоляторів, ні боксів, належної вентиляційної системи, щоб була проведена ізоляція. Каналізаційна система під’єднана до централізованої каналізаційної системи селища, яка витікає на відкриті поля фільтрації в селі Зачепилівка.

Як повідомляв Укрінформ, у Кабінеті міністрів запевнили, що персонал медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" вивезли з об’єкту, тому він не контактуватиме з евакуйованими з Уханя людьми.

В уряді зазначили, що всі евакуйовані громадяни, екіпаж та супроводжуючі особи розміщені в індивідуальних приміщеннях із належним рівнем комфорту для проживання. Відходи будуть утилізовані в спеціальний спосіб, вони не будуть потрапляти у загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов’язковому порядку будуть знезаражені.

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20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами.

Мешканці Нових Санжар блокують міст через Ворсклу / Фото: https://poltava.to

У МВС поінформували, що евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть поміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

Мешканці селища Нові Санжари і довколишніх населених пунктів з ночі перекривають дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Сьогодні вранці між протестувальниками і поліцією сталися сутички.

Пікетування адмінбудинку у Нових Санжарах / Фото: Сергій Пустовіт, Укрінформ

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.