У Нові Санжари прибув голова Нацполіції

У Нові Санжари, що на Полтавщині, приїхав голова Національної поліції Ігор Клименко.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на трансляцію, яку веде телеканал "Наш".

Також у Нових Санжарах перебуває перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Раніше повідомлялося, що у Нові Санжари прибув міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він більш як півгодини спілкувався з громадянами, намагаючись заспокоїти їх щодо ситуації з евакуйованими з Китаю.

Люди у нього запитували, зокрема, чому не приїхав Президент Володимир Зеленський.

З натовпу лунали, зокрема, викрики “Розписку, що не буде епідемії”.

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Аваков у відповідь заявив, що готовий підписати цю розписку, але її міністру не дали.

Згодом правоохоронці зайшли у приміщення неподалік на нараду.

Як повідомлялося, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами..

У МВС поінформували, що евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть поміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

Мешканці селища Нові Санжари і довколишніх населених пунктів з ночі перекривають дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Сьогодні вранці між протестувальниками і поліцією сталися сутички.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.