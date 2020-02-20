У Дніпровській міськраді відкрилася виставка, присвячена видатним жінкам України

У Дніпровській міській раді відкрили виставку, присвячену видатним жінкам України.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської міської ради.

Як зазначається, виставка, розміщена у холі Дніпровської міської ради, презентує 28 картин-ілюстрацій до двотомника «Це зробила вона» та «Це теж зробила вона» – видання, що містить історії 100 українок, які зробили вагомий внесок у різні сфери життя країни та світу.

«Часто роль жінок зменшують, а ця виставка показує, що є видатні постаті, які стали відомими не тільки в нашій державі, а й в усьому світі. Я вважаю, що приклад з них можна брати як дівчатам, так і хлопцям, тому на захід запрошено всіх», – сказала заступниця директора – начальниця управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Дар’я Біла.

У Дніпровській міській раді відкрили виставку, присвячену видатним жінкам України / Фото: Дніпровська міськрада

Повідомляється, що книгу, презентовану на виставці, передадуть до Центральної міської бібліотеки.

«Однією з цілей цього видання є те, що ми маємо багато українок, які досягли успіху у своїх професіях, але про них, на жаль, дуже мало знають. Ми розповідаємо ці історії та хочемо надихнути молодь на обрання тієї професії, яка їй до душі, і досягти у ній успіху», – сказав регіональний координатор програми «Жінки-лідерки» Національного демократичного інституту міжнародних відносин Євген Білик.

Окрім книги, організатори презентували збірки відривних листівок з ілюстраціями. Виставка ініційована громадською організацією «Промінь Дніпро» за сприяння Національного демократичного інституту міжнародних відносин та за підтримки Дніпровської міської ради.