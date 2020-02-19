У Житомирі в останній день зими влаштують «Залицяння до весни»

У Житомирі впродовж 29 лютого-1 березня проведуть свято «Залицяння до весни», під час якого спалять солом’яне опудало зими.

Про це інформує пресслужба Житомирської міської ради.

«Святковий захід, присвячений проводам зими і зустрічі весни, триватиме 29 лютого та 1 березня. Впродовж цих двох днів з 10:00 до 20:00 на території гідропарку відбудуться традиційні народні гуляння з цікавими заходами для дорослих та розважальними локаціями для дітей», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, в суботу, 29 лютого, запланований святковий ярмарок, виставка майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, проведення майстер-класів та частування млинцями. А в неділю, 1 березня, спалять солом’яне опудало зими, відбудеться театралізована концертна програма фольклорного ансамблю національного обряду «Родослав», виступ гурту «ЧІП», а також організують натхненний майданчик «Досвід поколінь».

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Під час заходів пройдуть показові виступи спортивних федерацій та клубів і виступи з володіння різними видами зброї від гурту козацького вишколу «Стрибожі правнуки». В гідропарку облаштують фудзони, дитячі лабіринти з сіна, казкові фотозони, також будуть актори-аніматори.