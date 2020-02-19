У Сумах вимагають зупинити розгляд законопроєктів щодо ринку землі

Сумська міськрада вимагає зупинити розгляд у парламенті законопроєктів щодо ринку землі.

Про це йдеться у зверненні, прийнятому до глави держави під час проведення 19 лютого позачергової сесії представницького органу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, депутати зауважують, що «сьогодні відсутні ринкові механізми, які повинні допомагати у формуванні ціни на землю. Відсутній порядок реалізації програми пільгового кредитування національного українського сільськогосподарського товаровиробника, зокрема, і малих фермерських господарств, що ставить сільського господаря у неможливість конкуренції перед агрохолдингами та корпораціями, що мають можливість користуватися залученими іноземними інвестиціями», - говориться у зверненні.

Депутати підкреслюють, що земельна реформа в Україні повинна відбуватися винятково на конституційних засадах, зокрема з метою забезпечення права власності Українського народу на землю (ст. 13 КУ) та її охорони як національного багатства (ст. 14 КУ).

З огляду на це Сумська міськрада звернулася до Президента з вимогою не допустити прийняття рішень Верховною Радою України щодо проєктів Законів №2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» та №2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин».

Крім цього депутати вимагають утворити робочу групу у складі органів місцевого самоврядування, професійних асоціацій і аграрних спілок, профільних міністерств, комітетів ВРУ, результатом роботи якої повинно стати утворення єдиної національної програми реформування земельних відносин.

Також у зверненні, яке підтримали 23 з 24 присутніх на сесії депутатів, вимагається призначити всеукраїнський референдум та надати українцям можливість визначитись на ньому щодо подальшої долі сільськогосподарської землі.