"Слуги народу" анонсують боротьбу з тисячами поправок після земельної реформи

У партії "Слуга народу" сподіваються, що законопроєкт про зміни до регламенту Верховної Ради, який не дозволить блокувати роботу парламенту, ухвалять відразу після законопроєкту про ринок землі.

Про це в коментарі Укрінформу сказала заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Ці зміни до регламенту дозволять в комітеті об'єднати ідентичні поправки. Наприклад, подали 500 ідентичних поправок до однієї і тієї ж статті з одним і тим же змістом - і вона буде вважатися як одна. Відповідно, вже не можна буде "заспамлювати" парламент. Звичайно, різні поправки можна буде подавати, ми тут не забираємо жодного права, і зможе подавати один депутат, а не група... Ми сподіваємося, що відразу після земельного питання його буде проголосовано", - пояснила Кравчук.

Депутат розповіла, що для розробки законопроєкту 3018 у Раді була створена робоча група. "Ми поговорили з іншими фракціями, створили робочу групу, я теж входила в цю робочу групу, і результатом роботи став саме цей законопроєкт 3018, який підписали також інші фракції і групи. Сподіваюся, що ми зможемо його проголосувати одразу після земельної реформи, інакше нас чекає таке саме затягування з законопроєктом про гральний бізнес", - сказала Кравчук.

За її словами, народні депутати "знайшли слабину" в чинному Регламенті, через що можуть блокувати роботу парламенту, вносячи тисячі ідентичних поправок до законопроєктів. "Якщо взяти, наприклад, важливі великі закони, то коли там подати 4 тисячі поправок, то Верховна Рада за рік тоді ухвалить 4 закони, якщо йти за цією процедурою", - сказала Кравчук.

Депутат також нагадала, що раніше вже був зареєстрований законопроєкт 2691 про зміни до Регламенту, але пізніше він був відкликаний головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, оскільки народні депутати побачили в ньому певні ризики.

Згідно з пояснювальною запискою, серед іншого, законопроєктом 3018 пропонується змінити розпорядок роботи Верховної Ради у п’ятницю: загальна тривалість пленарного засідання до 16 години (при цьому зачитування запитів буде проводитись з 14:30 до 15:00, а з 15 до 16 години відбуватимуться виступи народних депутатів «з різних питань»).

Також передбачено встановити, що одноразово змінити тривалість пленарного засідання (наприклад, до завершення розгляду окремого питання або до вичерпання всього порядку денного, або до якогось конкретного часу) можна буде в будь-який момент, в т.ч. під час розгляду окремого питання порядку денного (навіть до завершення розгляду питання).

Перерву «30 хвилин» дві фракції (групи) зможуть взяти лише один раз під час одного пленарного засідання. Інші фракції (групи) зможуть потім на цьому ж засіданні лише скористатись заміною перерви на виступ з трибуни.

Зареєструвати постанову про скасування рішення Верховної Ради про ухвалення закону, постанови в цілому (і заборонити спікеру підписувати прийнятий акт) зможуть народні депутати у кількості найменшої зареєстрованої на першій сесії ВР фракції (тобто для ВР 9-го скликання - не менше 17 депутатів).

Передбачено також уніфікувати строки надання текстів та висновків підготовлених до першого та другого читання законопроєктів – він становитиме 5 днів, але крім невідкладних законопроєктів. При цьому, строк на ознайомлення (5 днів) із проєктом кодексу або законопроєктом, що містить більш як 100 статей, пунктів не може бути зменшено, навіть якщо це буде невідкладний законопроєкт.