У Винниках під Львовом протестують проти евакуації українців з Уханя до місцевого госпіталю

У Винниках під Львовом працівники Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи та місцеві мешканці протестують проти можливого, на їхню думку, розміщення евакуйованих з Китаю українців.

Відеотрансляція ведеться на сторінці Facebook Винниківської міської ради.

Особливу тривогу у присутніх викликав факт проведення у госпіталі симуляційного навчання. Крім того, медики стверджують, що сьогодні зранку їм було поставлене завдання виписати усіх пацієнтів, що й було зроблено. Тому люди не вірять словам заступника голови Львівської обласної держадміністрації Івана Собка про те, що розміщення евакуйованих з Уханя для карантину з приводу коронавірусу у госпіталі не планується.

Раніше на брифінгу Собко зазначив, що Львівська ОДА послідовно виконує наказ МОЗу стосовно напрацювання вичерпних заходів щодо протидії поширення вірусу в області. Відтак, створено регіональний штаб, аби реагувати на виклики.

«Згідно із планом заходів, окремі медичні установи переведені у стан так званої посиленої готовності. Також доручено внести дві медичні установи до переліку таких, на базі яких мають бути проведені симуляційні навчання для медперсоналу та інших дотичних підрозділів, що можуть бути долучені у випадку потреби. Це обласна інфекційна лікарня та госпіталь у Винниках», - наголосив Собко.

За його словами, жодних розпоряджень, доручень чи інших вказівок про потребу в розміщенні українців із Китаю на території Львівщини немає.

«Львівська область і справді розглядається як одне із можливих місць для прийняття борту. Львів має бути готовим до прийняття борту із Китаю. Однак ніяких наказів щодо розміщення чи поселення українців із Китаю не надходило», - акцентував заступник голови.

Фото: ФБ/Ігор Зінкевич