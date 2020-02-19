Тернопільські депутати - про евакуйованих з Китаю: в області навіть немає інфекційної лікарні

Депутати Тернопільської обласної ради прийняли звернення до Президента України та Прем’єр-міністра щодо недопущення приймання евакуйованих з Китаю на території Тернопільщини.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Має бути створена база для хворих на коронавірус чи тих, хто контактував із такими людьми, база, яка відповідає нормам протиепідемічного режиму на рівні держави. Така база в області відсутня. Тернопільщина – одна із областей України, де навіть немає обласної інфекційної лікарні, а інші медичні заклади не забезпечені необхідним обладнаннями та препаратами і не готові для надання повноцінної медичної допомоги для лікування хворих на коронавірус. Ми, депутати обласної ради не можемо допустити ситуації, яка ставить під загрозу здоров’я і життя населення області та вимагаємо від вищих посадових осіб держави вжити невідкладних заходів щодо недопустимості розміщення на території Тернопільської області, зокрема, у селі Конопківка Теребовлянського району в санаторії "Медобори" близько 100 осіб, евакуйованих з Китаю", - йдеться у документі.

Окремо рішенням сьогоднішньої сесії прийнято вимогу до правоохоронців щодо невжиття силових заходів до мешканців Микулинецької громади, які встановили блокпости біля дороги, що веде у санаторій "Медобори".

Як повідомляло агентство, напередодні понад тисячу мешканців Микулинецької громади провели віче, на якому люди одноголосно висловилися проти імовірного поселення евакуйованих з Китаю в селі Конопківка, де розташований санаторій.

За рішенням громади, на дорозі у село Конопківку введено цілодобове чергування місцевих жителів задля недопущення транспортування сюди евакуйованих із Китаю.