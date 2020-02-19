У Тернополі через коронавірус виділили додаткові кошти на закупівлю засобів захисту

У Тернополі для забезпечення госпітальних баз необхідними засобами захисту з бюджету спрямовано 550 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

«У зв’язку із повідомленням про можливе прибуття на Тернопілля українців, евакуйованих з Китаю, у місті відбулося чергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відповідно до рішення, з бюджету громади додатково спрямовано 550 тис. грн на потреби Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за ці кошти буде додатково забезпечено підведення системи подачі кисню, встановлення розмежувальних дверей, рекуператорів в боксованих палатах, придбання одноразових костюмів біозахисту, респіраторів, захисних окулярів, щитків та рукавичок для індивідуального захисту медичного персоналу.

За словами начальника міського відділу охорони здоров’я та медичного обслуговування Василя Даньчака, госпітальними базами для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку нового коронавірусу 2019-nCoV у Тернопільській області призначено Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги, а також міську дитячу комунальну лікарню, проте ці заклади не готові до прийому пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

Боксовані приміщення є, але їх обмаль і розраховані вони на окремі поодинокі інфекційні випадки.

В інфекційному відділенні Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги наразі 55 ліжок, з них боксованих палат - лише 5. А для лікування коронавірусу вимагаються боксовані палати спеціального вакуумного типу, яких наразі немає.

Нещодавно була проведена реконструкція інфекційного відділення та покращена матеріально-технічна база, проте цих умов недостатньо для того, щоб приймати хворих з вірусом COVID-19, наголошують тернопільські медики.