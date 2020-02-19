Бориспільську лікарню відремонтують до липня — Зеленський

Капітальний ремонт Бориспільської багатопрофільної лікарні на Київщині мають завершити до 1 липня, а пологове відділення — до кінця року.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час відвідання лікарні, повідомляє пресслужба глави держави.

Він перевірив перебіг капітального ремонту частини приміщень лікарні, зокрема пологового та інфекційного відділень, а також оглянув уже відновлене дитяче відділення.

«У липні ми домовилися, що ця лікарня буде здана за рік. Першу частину буде здано в березні, другу – у червні, третю – в липні. І залишиться пологове відділення, яке буде побудоване до кінця року», – сказав Зеленський.

Він також пообіцяв, що перевірятиме виконання плану.

У свою чергу, головний лікар КНП «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Олександр Щур зазначив, що після ремонту умови обслуговування пацієнтів будуть значно поліпшені. За його словами, незабаром в оновлених кабінетах запрацюють ендоскопія, бронхоскопія, ЕКГ та УЗД, які нині проводяться в непристосованих приміщеннях.

Також Президент перевірив як діє державна програма «Доступні ліки», а головний лікар запевнив, що в аптечному пункті на території лікарні пацієнти мають змогу отримати препарати зі знижками та безкоштовний інсулін.

Крім того, Президенту продемонстрували проєкт реконструкції інфекційного відділення. За словами голови Київської обласної державної адміністрації Олексія Чернишова, кошти на ремонт виділено з місцевих бюджетів.

Разом з тим в ОП поінформували, що також триває ремонт пологового відділення, де буде проведено масштабні роботи. Замінюється все інженерне обладнання, водопровід, системи опалення та енергопостачання. Запуск цього відділення планують до 1 грудня поточного року.

Як відомо, Президент Володимир Зеленський у липні 2019 року оглянув Бориспільську лікарню. Багато приміщень перебували без ремонту, а в найгіршому стані було терапевтичне відділення та харчовий блок. Крім того, у відділеннях бракувало місць.