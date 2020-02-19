При Президентові збирають колегію з лікарями, які “поставлять діагноз” медреформі

При Президентові збирають колегію з лікарями, які “поставлять діагноз” медреформі

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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський анонсував створення колегії з відомими лікарями для аналізу вже запроваджених і ще запланованих етапів медичної реформи в Україні.

Про це він розповів під час відвідування Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми домовилися, що при Президентові України зараз зробимо колегію з видатними лікарями всієї країни - починаючи не тільки з головних лікарів, а це і фельдшери, усі фахівці. Ми поставили таку задачу, задача була поставлена вчора, що на цьому тижні ми зберемо цю колегію”, - сказав Зеленський.

За його словами, колегія має надати свої висновки щодо тієї частини медреформи, яка вже була проведена, та тієї, яка тільки планується до впровадження.

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Глава держави зауважив, що склад колегії буде оголошено найближчим часом.

“Це будуть дуже відомі лікарі, які хочуть побачити всю цю реформу, дати їй аналіз і сказати, туди всі ми ідемо всією країною, чи не туди. І що треба зробити, щоб у нас була нормальна заробітна плата, нормальна медицина і нормальні умови”, - підкреслив Зеленський.

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Президент розраховує отримати результати аналізу медреформи до 1 березня.

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