При Президентові збирають колегію з лікарями, які “поставлять діагноз” медреформі

Президент Володимир Зеленський анонсував створення колегії з відомими лікарями для аналізу вже запроваджених і ще запланованих етапів медичної реформи в Україні.

Про це він розповів під час відвідування Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми домовилися, що при Президентові України зараз зробимо колегію з видатними лікарями всієї країни - починаючи не тільки з головних лікарів, а це і фельдшери, усі фахівці. Ми поставили таку задачу, задача була поставлена вчора, що на цьому тижні ми зберемо цю колегію”, - сказав Зеленський.

За його словами, колегія має надати свої висновки щодо тієї частини медреформи, яка вже була проведена, та тієї, яка тільки планується до впровадження.

Глава держави зауважив, що склад колегії буде оголошено найближчим часом.

“Це будуть дуже відомі лікарі, які хочуть побачити всю цю реформу, дати їй аналіз і сказати, туди всі ми ідемо всією країною, чи не туди. І що треба зробити, щоб у нас була нормальна заробітна плата, нормальна медицина і нормальні умови”, - підкреслив Зеленський.

Президент розраховує отримати результати аналізу медреформи до 1 березня.