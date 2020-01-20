Програма медгарантій містить 27 пакетів послуг - Скалецька

Програма медичних гарантій включає 27 пакетів медичних послуг.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" сказала міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

"На сьогодні у програму медичних гарантій включено 27 пакетів медпослуг – все, що надавалося і раніше, але коштів виділили більше, ніж у попередні роки на фінансування медичних закладів. Найбільш критичні для збереження життя і здоров'я види допомоги – інсульти, інфаркти, онкологія, пологи, неонатальна допомога новонародженим – оплачуватимуться за підвищеним тарифом", - сказала Скалецька.

Вона додала, що МОЗ розраховує побачити позитивний результат у багатьох ситуаціях, які були критичними, вже наприкінці квітні - на початку травня.

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Як відомо, на Програму медичних гарантій у бюджеті передбачено 72 млрд грн. Програма медичних гарантій включає в себе безоплатне надання населенню амбулаторної допомоги, стаціонарної допомоги, реабілітації, паліативної допомоги. Також в ПМГ включена реімбурсація ліків.

На рівні вторинної допомоги урядом виділено чотири пріоритетні напрямки, які будуть оплачуватися лікарням за підвищеним тарифом: лікування інсультів, лікування інфарктів, допомога при пологах, неонатальна допомога.