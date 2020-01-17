Другий етап медреформи стартує 1 квітня

Міністерство охорони здоров'я України розробляє єдиний план дій щодо лікування спинальної м’язової атрофії та розсіяного склерозу.

Про це у Facebook повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

“Сьогодні, вперше за 16 років, в МОЗі відбулася зустріч з представниками громадськості щодо питання лікування СМА (Спинальна м’язова атрофія — ред.) та розсіяного склерозу. Міністерством розробляється єдиний план дій щодо цих захворювань”, - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, в Україні досі не існує реєстру хворих за нозологіями, тому МОЗ не має можливості правильно сформувати потребу в медикаментах. Крім того, необхідно переглянути й застарілі протоколи лікування.

Скалецька запевнила, що в міністерстві триває налагоджений робочий процес, і другий етап медичної реформи розпочнеться з 1 квітня за будь-яких обставин.