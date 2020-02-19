Цьогоріч відремонтують 220 опорних лікарень - Зеленський

Цього року в Україні виділено кошти на ремонт 220 опорних лікарень.

Про це розповів у середу Президент Володимир Зеленський під час відвідання Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми знайшли кошти, яких не було в міністерстві (МОЗ - ред.), окремо - кошти від грошей НАК "Нафтогаз", і ми так сказали, що 220 опорних лікарень буде відремонтовано цього року. Це тільки початок. Люди це обов’язково побачать і почують", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що наразі багатьох українців "налякало питання опорних лікарень", що нібито будуть закриватися лікарні, лікарі залишаться без заробітних плат.

"Це не є правдою. Реформа повинна бути направленою навпаки на те, щоб збільшити заробітну плату лікарям, і головні речі — це щоб було поліпшення умов для лікарів та пацієнтів", - підкреслив Президент.

У свою чергу, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька нагадала, що, згідно з медреформою, із 1 квітня кошти на надання медичної допомоги будуть іти в ті лікарні, які мають контракт із Національною службою здоров’я.

"І це тільки за таким принципом "контракт-гроші" будуть розподілятися кошти державного бюджету. Мова йде про 72 млрд, котрі ми віддали в Національну службу здоров’я проплачувати медичну допомогу", - наголосила Скалецька.

Водночас вона зауважила, що опорні лікарні були вибрані для початку побудови "майстер-плану" в кожній області з прокладення маршруту "швидкої".

"Ми мусили з чогось почати, щоб вибудувати маршрут забезпечення для доставки в екстреній допомозі в лікарю, де є максимальна кількість профілів різних фахівців", - проінформувала вона.

Міністр додала, що кожна область має свої госпітальні ради, які можуть переглядати плани й надавати свої пропозиції щодо опорних лікарень.

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Як повідомляв Укрінформ, у січні 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження "Про затвердження переліку опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року".

До переліку включено заклади охорони здоров’я, що відповідають вимогам або можуть бути підвищеними до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого або другого рівня. Ці заклади матимуть належне робоче навантаження та забезпечать належний рівень безпеки пацієнта.