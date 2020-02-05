У Харкові дев'ять китайських студентів потрапили до лікарні

У Харківській обласній інфекційній лікарні наразі перебувають 9 китайських студентів, у жодного з них немає коронавірусу чи підозри на нього.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Харківської ОДА з посиланням на дані інфекційної лікарні.

«Загалом в обласній інфекційній лікарні знаходяться 9 китайських студентів різних вишів. Всі вони знаходяться в окремому відділенні, з іншими пацієнтами контактів не мають. Ні у кого з них підозри за симптомами на коронавірус немає», - заявили в ОДА.

Студенти потрапили в лікарню в останні дні січня і на початку лютого. Всім пацієнтам провели аналізи. Виявлено лабораторно аденовірусну інфекцію, парагрип, РС-вірус.

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«Громадянин Китаю з будь-якими симптомами ГРВІ наразі відразу госпіталізують – у профілактичних цілях», - зазначили в ОДА.

Як повідомлялося, в світі станом на 5 лютого зареєстровані 24 505 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу 2019-nCoV, в Україні наразі не зафіксували жодного випадку інфікування.