Близько 40 борців із вадами слуху беруть участь у чемпіонаті України в Миколаєві

У Миколаєві стартував чемпіонат України з вільної та греко-римської боротьби серед юніорів та кадетів із вадами слуху - у змаганнях беруть участь близько 40 учасників.

Про це повідомляють у пресслужбі Миколаївської ОДА.

«5 лютого у місті Миколаєві, на базі МОК КДЮСШ №1 стартував чемпіонат України з вільної та греко-римської боротьби серед юніорів та кадетів серед спортсменів з вадами слуху. У змаганнях беруть участь близько 40 учасників із Миколаївської, Херсонської, Одеської, Вінницької, Івано-Франківської, Київської та інших областей України», - йдеться у повідомленні.

Почесне право підняти прапор України було надано чемпіону Європи з греко-римської боротьби Потьомкіну В’ячеславу та чемпіону Європи з вільної боротьби Глухову Володимиру.

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Змагання проходитимуть протягом двох днів – 5 та 6 лютого.