Херсон заклав 580 тисяч на спортивне спорядження у рамках проєкту JuniorZ

Херсонська міська рада заклала кошти на закупівлю спортивного спорядження на 580 тисяч грн у рамках виконання меморандуму, підписаного з проєктом Олександра Педана JuniorZ.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської міської ради.

«Херсонська міська рада заклала кошти на купівлю спортивного спорядження на 580 000 грн у рамках виконання меморандуму, підписаного з проєктом Олександра Педана JuniorZ», - зазначається у повідомленні.

Зокрема, запланована купівля інвентарю для впровадження нових видів спорту: регбі, фрізбі, петанку, бадмінтону, чирлідингу, корфболу, флорболу - у 38 школах Херсона.

Директор спортивного руху JuniorZ Марія Павлічук зауважила, що це абсолютний грошовий рекорд проєкту.

Зазначається, що у грудні 2019 року у Херсоні міський голова Володимир Миколаєнко підписав меморандум про співпрацю з проєктом Олександра Педана JuniorZ з розвитку спорту серед школярів. Проєкт реалізується за підтримки Міністерства освіти та науки України, Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, НДУ «Інститут модернізації змісту освіти», Спортивного комітету України, численних національних федерацій з різних видів спорту.

За 2 роки роботи команда руху об’їхала 19 міст України, де провела семінари для понад 2200 вчителів та фестивалі для майже 11 тисяч дітей.

Фото: zastavok.net