Кабмін визнав спроможними 38 тергромад
Укрінформ
Кабмін визнав спроможними 38 об’єднаних територіальних громад (ОТГ), вибори у яких відбулися у 2019 році.
Як повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Тelegram, відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 5 лютого.
"Уряд визнав спроможними 38 об’єднаних територіальних громад. У цих громадах вибори депутатів сільських, селищних та міських рад ОТГ відбулись ще у 2019 році", - написав Гончарук.
Він додав, що оскільки ці ОТГ досі не були визнані урядом спроможними, існувала загроза невстановлення прямих взаємовідносин між державним бюджетом та бюджетами цих громад.