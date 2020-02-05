Кабмін визнав спроможними 38 тергромад

Кабмін визнав спроможними 38 об’єднаних територіальних громад (ОТГ), вибори у яких відбулися у 2019 році.

Як повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Тelegram, відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 5 лютого.

"Уряд визнав спроможними 38 об’єднаних територіальних громад. У цих громадах вибори депутатів сільських, селищних та міських рад ОТГ відбулись ще у 2019 році", - написав Гончарук.

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Він додав, що оскільки ці ОТГ досі не були визнані урядом спроможними, існувала загроза невстановлення прямих взаємовідносин між державним бюджетом та бюджетами цих громад.