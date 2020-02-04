У Львові чоловік влаштував стрілянину в торговельному центрі
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Укрінформ
У вівторок, 4 лютого, відвідувач влаштував стрілянину в торговельному центрі Forum Lviv.
Про це розповіла ZAXID.NET речниця львівської поліції Світлана Добровольська.
У результаті інциденту ніхто не постраждав, а зловмисника затримали силами Державної служби охорони.
У 23-річного місцевого мешканця вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет. За словами очевидців, чоловік здійснив один постріл.
Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич проінформував, що чоловік влаштував стрілянину, ймовірно, через стосунки з дівчиною.
За даним фактом відкрили провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Як раніше повідомляло агентство, 2 лютого у Києві застрелили пластичного хірурга Андрія Сотника.