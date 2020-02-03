Поліція розглядає три версії убивства пластичного хірурга у Києві

Правоохоронці розглядають три версії убивства пластичного хірурга Андрія Сотника 2 лютого у Києві.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу начальник управління комунікації Нацполіції Оксана Блищик.

“Поліція розглядає три версії убивства. Це професійна діяльність, особистісні конфлікти і можливі фінансові зобов’язання”, - сказала вона.

Як повідомлялося, близько 18 години 2 лютого до Нацполіції надійшло повідомлення про стрілянину й убивство по вул. Саксаганського чоловіка 1977 року народження.

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Поліція проводить спецоперацію для затримання нападника. Порушена кримінальна справа за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що застрелили косметичного хірурга Андрія Сотника.