У центрі Києва застрелили чоловіка

У Шевченківському районі Києва, на вулиці Саксаганського, невідомий застрелив чоловіка, забрав у нього пакет і втік.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

"За словами свідків, до перехожого підбіг невідомий, здійснив кілька пострілів, забрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку. Чоловік від поранень помер на місці", - йдеться у повідомленні.

"Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі", - повідомляє поліція Києва у Facebook.

За інформацією правоохоронців, у чергову частину близко 18 години надійшло повідомлення про те, що на вулиці Саксаганського невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка і втік.

Особа загиблого встановлена - це киянин, 1977 року народження.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, кінологи та оперативники.

На розшук убивці і його затримання орієнтовані всі наряди, проводиться спеціальна поліцейська операція.

Фото: Нацполіція