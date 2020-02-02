У центрі Києва застрелили чоловіка
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
"За словами свідків, до перехожого підбіг невідомий, здійснив кілька пострілів, забрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку. Чоловік від поранень помер на місці", - йдеться у повідомленні.
"Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі", - повідомляє поліція Києва у Facebook.
За інформацією правоохоронців, у чергову частину близко 18 години надійшло повідомлення про те, що на вулиці Саксаганського невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка і втік.
Особа загиблого встановлена - це киянин, 1977 року народження.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, кінологи та оперативники.
На розшук убивці і його затримання орієнтовані всі наряди, проводиться спеціальна поліцейська операція.
Фото: Нацполіція