Стрілянина у Харкові: учасник конфлікту назвав причини

Грошовий обман став причиною конфлікту з бійкою, стріляниною і вибухом гранати 30 січня біля обласного Будинку дитини в Харкові.

Про це учасник конфлікту, активіст громадської організації "Національний корпус" Сергій Величко (Чилі) написав у своєму Instagram.

"Нашого знайомого бандити-шахраї ошукали на гроші. Приїхавши на зустріч, просто поговорити, у нас полетіла граната, почалася стрілянина і за підсумком втеча цих бандитів... Зі мною все добре, живий здоровий, їм за двох", - написав Величко.

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Як повідомляв раніше Укрінформ, 31 січня секретар Харківської міської організації політичної партії "Національний корпус" Анастасія Русанова сказала кореспонденту Укрінформу, відповідаючи на питання про учасників подій, що партія не має до цього ніякого відношення: "Якщо на місці помітили когось з активістів, то це їх особистий вибір".

30 січня о 13:30 від оператора "102" в поліцію надійшло повідомлення про те, що біля обласного будинку дитини №2 по вулиці Кузнечній пролунали постріли та вибух. За словами заступника начальника ГУ Нацполиции в Харківській області Сергія Чижа, попередньо встановлено, що між невідомими особами стався конфлікт із застосуванням гранати РГД-5 та травматичної зброї. Постраждалих немає. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України з санкцією від 3 до 7 років позбавлення волі.

Тоді ж в інтернеті з'явилося відео стрілянини та вибуху. Кілька хлопців приїхали на автомобілі білого кольору і підійшли до іншої групи людей. Після короткої розмови між ними почалася бійка. Потім з'явилася ще одна група людей в чорному одязі, які приєдналися до бійки. Пролунав вибух, учасники розбіглися.

У мережі стверджується, що в бійці беруть участь члени "Нацкорпуса" і люди з оточення якогось "авторитету" Манукяна, а гранату кинули його "спортсмени". На відео з одягу нібито впізнали активіста "Нацкорпуса" Сергія Величка.