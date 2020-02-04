У Львові викликали швидку допомогу через "фейковий коронавірус"

У Львові вночі "швидку" викликали начебто до людини, яка повернулася з Китаю і має респіраторне захворювання. Але за вказаною адресою нікого не виявилося.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Вночі надійшов виклик на диспетчерську Центру медицини катастроф про те, що за певною адресою у Львові є пацієнт, який має респіраторне захворювання і раніше прибув з Китаю. На цей виклик виїхала бригада швидкої допомоги, яка, відповідно до вимог, застосувала засоби індивідуального захисту — спеціальні костюми. Лікарям, які прибули на місце виклику, двері ніхто не відчинив, і телефон, з якого надійшов виклик, був поза зоною досяжності", - йдеться у повідомленні.

Як вдалося з’ясувати, за вказаною адресою ніхто не проживає, там проводяться ремонтні роботи. Прізвища чоловіка, який нібито захворів, у списках територіальної поліклініки немає.

"Таким чином, підстав вважати правдивою інформацію про наявність такого пацієнта — немає", — повідомили в управлінні охорони здоров’я Львівської міськради.

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Водночас, управління охорони здоров’я звертається до усіх, хто прибув з Китаю і має хоча б якісь сумніви щодо свого здоров’я або ознаки респіраторного захворювання, з проханням обов’язково залишатися вдома та зателефонувати в територіальну поліклініку, аби лікарі змогли організувати належний огляд на дому із застосуванням спеціального індивідуального захисту. Також усіх просять з розумінням ставитись до ситуації та спокійно реагувати на такі заходи.