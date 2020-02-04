У Львові викликали швидку допомогу через "фейковий коронавірус"
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"Вночі надійшов виклик на диспетчерську Центру медицини катастроф про те, що за певною адресою у Львові є пацієнт, який має респіраторне захворювання і раніше прибув з Китаю. На цей виклик виїхала бригада швидкої допомоги, яка, відповідно до вимог, застосувала засоби індивідуального захисту — спеціальні костюми. Лікарям, які прибули на місце виклику, двері ніхто не відчинив, і телефон, з якого надійшов виклик, був поза зоною досяжності", - йдеться у повідомленні.
Як вдалося з’ясувати, за вказаною адресою ніхто не проживає, там проводяться ремонтні роботи. Прізвища чоловіка, який нібито захворів, у списках територіальної поліклініки немає.
"Таким чином, підстав вважати правдивою інформацію про наявність такого пацієнта — немає", — повідомили в управлінні охорони здоров’я Львівської міськради.
Водночас, управління охорони здоров’я звертається до усіх, хто прибув з Китаю і має хоча б якісь сумніви щодо свого здоров’я або ознаки респіраторного захворювання, з проханням обов’язково залишатися вдома та зателефонувати в територіальну поліклініку, аби лікарі змогли організувати належний огляд на дому із застосуванням спеціального індивідуального захисту. Також усіх просять з розумінням ставитись до ситуації та спокійно реагувати на такі заходи.