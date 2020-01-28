Запорізька ОДА просить обмежити премії керівникам комунальних закладів

Перший заступник голови Запорізької ОДА Іван Федоров у листі керівникам комунальних установ та закладів просить скоротити платежі на видатки, пов'язані з преміями та стимулюючими виплатами, щоб не повторилася ситуація, коли в одній з лікарень наприкінці 2019 року не змогли виплатити навіть базову зарплату.

З чим пов'язаний «режим економії» він пояснив 28 січня на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

«Я написав лист до усіх підпорядкованих установ щодо скорочення платежів на видатки, які пов'язані з стимулюванням та преміюванням працівників у підвідомчих установах. Наприкінці 2019 року в нас була ситуація, коли в одній з лікарень Запорізької області ми не могли виплатити зарплату, навіть базову, через те, що керівництво лікарні на початку року виплатило понад норму надбавки та премії, і наприкінці року грошей на базову зарплату не лишилось. Щоб така ситуація не повторилась, я написав лист», - прокоментував Федоров.

Він також додав, що лист був направлений у першу чергу закладам сфери охорони здоров'я. Адже з 1 квітня 2020 року в рамках медичної реформи всі комунальні медичні заклади мають бути перетворені на комунальні неприбуткові установи.

«Під час перетворення, в нас не може бути кредиторської заборгованості в наших медичних закладах. Тому цей лист був написаний, в першу чергу, для сфери охорони здоров'я. Сьогодні немає загрози виплатам заробітної плати», - додав перший заступник губернатора.

Чиновник також запевнив, що відповідно до бюджету області на 2020 рік, видатки на зарплату (в цілому, за усіма сферами діяльності) збільшились на 11%.

Як повідомлялося, 17 січня 2020 року Запорізька ОДА відправила керівникам установ та закладів охорони здоров'я, освіти, культури Запорізької обласної ради. В документі йшлося, що «обласна державна адміністрація, у зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом обласного бюджету, просить розглянути питання щодо скорочення платежів на видатки, які пов'язані із стимулюванням, преміюванням працівників у підвідомчих установах та закладах охорони здоров'я, освіти, культури». Лист був розісланий за підписом Івана Федорова.