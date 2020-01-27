Зеленський призначив 18 голів районів у дев’яти областях
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив нових голів 18 районних державних адміністрацій у дев’яти областях.
Відповідні розпорядження №40/2020-рп - №58/2020-рп опубліковані на сайті глави держави.
Президент, зокрема, призначив голів РДА у Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Одеській, Тернопільській та Черкаській областях.
Разом з тим, розпорядженням №39/2020-рп Президент звільнив Олександра Сауляка Васильовича з посади голови Чернівецької районної державної адміністрації Вінницької області "у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України".