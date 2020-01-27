Зеленський призначив 18 голів районів у дев’яти областях

Зеленський призначив 18 голів районів у дев’яти областях

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив нових голів 18 районних державних адміністрацій у дев’яти областях.

Відповідні розпорядження №40/2020-рп - №58/2020-рп опубліковані на сайті глави держави.

Президент, зокрема, призначив голів РДА у Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Одеській, Тернопільській та Черкаській областях.

Читайте також: Зеленський провів ротації у дев’яти райдержадміністраціях п’яти областей

Разом з тим, розпорядженням №39/2020-рп Президент звільнив Олександра Сауляка Васильовича з посади голови Чернівецької районної державної адміністрації Вінницької області "у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-