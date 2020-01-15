Зеленський провів ротації у дев’яти райдержадміністраціях п’яти областей

Президент Володимир Зеленський провів кадрові ротації у дев’яти районних державних адміністраціях на Житомирщині, Івано-Франківщині, Київщині, Одещині на Херсонщині.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави. Президент, зокрема, звільнив голів Великомихайлівської, Колимської, Миколаївської, Роздільнянської райдержадміністрацій Одеської області та призначив на ці посади інших осіб. Також призначено голів Романівської РДА Житомирської області; Рожнятівської РДА Івано-Франківської області, Іванівської РДА Одеської області та Олешківської РДА Херсонської області. Читайте також: Зеленський призначив шістьох голів РДА на Миколаївщині та Рівненщині Крім того, звільнено голову Фастівської райдержадміністрації Київської області.