Зеленський призначив шістьох голів РДА на Миколаївщині та Рівненщині

Зеленський призначив шістьох голів РДА на Миколаївщині та Рівненщині

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив нових голів шести районних державних адміністрацій на Миколаївщині та Рівненщині.

Відповідні розпорядження №515/2019-рп - №520/2019-рп опубліковані на сайті глави держави.

Президент, зокрема, призначив Наталію Гайчеву головою Єланецької РДА Миколаївської області.

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Крім того, призначено Анатолія Рижого головою Володимирецької, Василя Доманського - головою Демидівської, Володимира Іщука - головою Дубенської, Олександра Гузича - головою Дубровицької, Олександра Кохана - головою Сарненської райдержадміністрацій Рівненської області.

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