Зеленський призначив шістьох голів РДА на Миколаївщині та Рівненщині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив нових голів шести районних державних адміністрацій на Миколаївщині та Рівненщині.
Відповідні розпорядження №515/2019-рп - №520/2019-рп опубліковані на сайті глави держави.
Президент, зокрема, призначив Наталію Гайчеву головою Єланецької РДА Миколаївської області.
Крім того, призначено Анатолія Рижого головою Володимирецької, Василя Доманського - головою Демидівської, Володимира Іщука - головою Дубенської, Олександра Гузича - головою Дубровицької, Олександра Кохана - головою Сарненської райдержадміністрацій Рівненської області.