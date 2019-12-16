Зеленський просить Раду розглянути законопроєкт про "злодіїв у законі" цього тижня

Президент України Володимир Зеленський закликає Верховну Раду протягом 17-20 грудня розглянути законопроєкт №2513 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою".

Про це сказав перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук 16 грудня під час засідання Погоджувальної ради парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Президент ініціює і дуже просить розглянути цього тижня дуже важливий для держави законопроєкт №2513, який стосується злодіїв у законі, тому що це явище набуло вже катастрофічних наслідків в Україні", - сказав Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 2 грудня подав до Верховної Ради проєкт закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою".

Як зазначається у пояснювальній записці, забезпечення політичної та економічної стабільності в Україні вимагає суттєвих змін у правоохоронній політиці держави щодо боротьби з організованою злочинністю, яка становить значну загрозу для охоронюваних державою прав та інтересів громадян, сталого розвитку суспільства, а також для національної та публічної безпеки України.

Законопроєкт визначено Президентом як невідкладний для розгляду.

Фото: president.gov.ua