Рада візьметься за три законопроєкти, які ветував Президент

Верховна Рада поточного пленарного тижня планує повторно розглянути з пропозиціями Президента Вибрчий кодекс, а також закони про тимчасові слідчі комісії та державне фінансування Пласту.

Про це розповів перший заступник голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук під час засідання Погоджувальної ради парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цього тижня заплановано розгляд трьох законопроєктів, на які було накладено президентське вето, - це питання Виборчого кодексу, це питання про ТСК, це питання про Пласт... Президент готовий підписати всі ці законопроєкти, якщо будуть враховані його зауваження. Тому якщо є необхідність, можна навіть деякі з них підняти. Знаю, що була ініціатива закон про Пласт підняти, тому що вони прийдуть до нас із Віфлеємським вогнем. Тому подивимося, як відпрацювали комітети", - зазначив Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 4 вересня повернув Верховній Раді ухвалений 30 травня Закон "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України".

Зеленський, підтримуючи в цілому зміни до Виборчого кодексу, 14 вересня наклав вето на документ, прийнятий народними депутатами 8 скликання Верховної Ради, який передбачає введення пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах.

Президент 23 вересня також ветував закон “Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України”. Верховна Рада VIII скликання 6 червня 2019 року ухвалила закон “Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України”, який передбачає процедуру імпічменту Президента.