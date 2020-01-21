Посадовці Чернівецької міськради привласнили майже 5 мільйонів компенсації за пільговий проїзд

Співробітники СБУ викрили керівників структурних підрозділів Чернівецької міськради та кілька комерційних структур на привласненні бюджетних коштів, призначених на компенсаційні виплати за перевезення пільгових категорій населення у громадському транспорті.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що протиправну схему організували посадовці департаменту житлово-комунального господарства і соціального захисту населення спільно з керівництвом КП "Інфоцентр", місцевим приватним перевізником та фірмами, що спеціалізуються на наданні транспортних й аудиторських послуг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом 2016-2019 років змовники вносили до звітної документації завідомо неправдиві дані про фактично виконані рейси і кількість громадян, які скористалися пільговим проїздом. У звітах вони відображали показники, що вдвічі перевищували реальні. Таким чином зловмисники привласнили майже 5 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Під час обшуків, проведених в офісних приміщеннях фірм-учасниць оборудки та за місцями проживання 5 фігурантів справи, у тому числі керівника одного з відділів міськради, правоохоронці вилучили звітні та фінансово-бухгалтерські документи й інші матеріали, що доводять проведення незаконних оборудок.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи підозр у вчиненні злочину.