В Одесі чиновники “заробляли” на легалізації іноземців

Співробітники Служби безпеки викрили посадових осіб Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області на отриманні неправомірної вигоди за легалізацію іноземних громадян на території нашої країни.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

“Співробітники спецслужби встановили, що за різні суми грошової винагороди посадовці безпідставно подовжували іноземцям терміни перебування в Україні, виготовляли посвідки на тимчасове проживання та документи, необхідні для набуття українського громадянства. Вартість "послуг" зловмисників становила від $3 до 5 тисяч і залежала від платоспроможності замовників та складності випадку”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що організатора злочинної схеми правоохоронці затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у середмісті Одеси після отримання від "клієнта" частини хабара у розмірі $500. Загалом зловмисники оцінили своє сприяння в $1300.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо здійснення затриманому повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших посадовців міграційної служби, причетних до оборудки.

Викриття протиправного механізму відбувалося спільно з Теруправлінням ДБР під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.